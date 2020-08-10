Немченко получил травму в моменте с пенальти в ворота «Спартака»

Полузащитник «Сочи» Анатолий Немченко? получил повреждение колена в эпизоде с назначением пенальти в матче 1-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«У Анатолия Немченко травма коленного сустава. Завтра после медицинского обследования будет известен точный диагноз и степень тяжести травмы», — сообщили ТАСС в медицинской службе.