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Немченко получил травму в моменте с пенальти в ворота «Спартака»

10 августа 2020, 01:22
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Полузащитник «Сочи» Анатолий Немченко? получил повреждение колена в эпизоде с назначением пенальти в матче 1-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«У Анатолия Немченко травма коленного сустава. Завтра после медицинского обследования будет известен точный диагноз и степень тяжести травмы», — сообщили ТАСС в медицинской службе.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9158663

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