Некрасов заявил, что «Спартак» получает предложения по игрокам выше оценок Transfermarkt

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» рассказал о трансферном интересе к ведущим игрокам московской команды.

— Каких составляющих «Спартаку» не хватает для чемпионства?

— Можно и нужно продолжать усиливать состав. Сейчас он у «Спартака» по оценкам Transfermarkt — что, конечно, весьма относительно, но других ресурсов нет, — стоит 132,6 миллиона евро, а у «Зенита» — 177,1. В двадцатку самых дорогостоящих игроков РПЛ, по оценкам того же ресурса, входят пять игроков красно-белых. Так вот, их стоимость там ниже, чем предложения, которые мы по этим игрокам продолжаем получать.

— Можно ли назвать Ву одним из главных активов «Спартака» с точки зрения потенциальной продажи? И вообще кто из спартаковцев может быть продан в Европу за такие деньги, как Сафонов и Батраков?

— Недавно видел оценки, как изменилась стоимость ведущих российских игроков по оценкам Transfermarkt. Так вот, по всем игрокам нашей топ-пятерки, которые там указаны, у нас есть конкретные предложения, превышающие указанную там стоимость. И на того же Ву есть большой и устойчивый спрос от клубов из ведущей пятерки европейских чемпионатов. Но в данный момент вопрос о его продаже точно не стоит, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

По данным Transfermarkt, одним из самых дорогих приобретений в истории «Спартака» стал переход Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» летом 2025 года. Сумма трансфера составила 27 миллионов евро. До этого рекорд клуба принадлежал Ливаю Гарсии, за которого в феврале того же года заплатили 18,7 миллиона.

Кристофер Ву присоединился к красно-белым в сентябре 2025 года. Камерунский защитник ранее выступал во французской Лиге 1 за «Ланс» и «Ренн». Его соглашение с московским клубом рассчитано до июня 2029 года. По оценке Transfermarkt на июль 2026-го, рыночная стоимость Ву составляла 5 миллионов евро.

В последние годы российские футболисты также совершали дорогостоящие переходы в европейские чемпионаты. В частности, летом 2024 года вратарь Матвей Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». По сообщениям СМИ, французский клуб заплатил за игрока около 20 миллионов евро.

Сам «Спартак» в последние годы заметно больше тратил на приобретения футболистов, чем зарабатывал на их продажах. Это делает возможные крупные трансферы на выход важным инструментом пополнения клубного бюджета.