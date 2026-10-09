Некрасов заявил, что «Спартак» получает предложения по игрокам выше оценок Transfermarkt
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» рассказал о трансферном интересе к ведущим игрокам московской команды.
— Каких составляющих «Спартаку» не хватает для чемпионства?
— Можно и нужно продолжать усиливать состав. Сейчас он у «Спартака» по оценкам Transfermarkt — что, конечно, весьма относительно, но других ресурсов нет, — стоит 132,6 миллиона евро, а у «Зенита» — 177,1. В двадцатку самых дорогостоящих игроков РПЛ, по оценкам того же ресурса, входят пять игроков красно-белых. Так вот, их стоимость там ниже, чем предложения, которые мы по этим игрокам продолжаем получать.
— Можно ли назвать Ву одним из главных активов «Спартака» с точки зрения потенциальной продажи? И вообще кто из спартаковцев может быть продан в Европу за такие деньги, как Сафонов и Батраков?
— Недавно видел оценки, как изменилась стоимость ведущих российских игроков по оценкам Transfermarkt. Так вот, по всем игрокам нашей топ-пятерки, которые там указаны, у нас есть конкретные предложения, превышающие указанную там стоимость. И на того же Ву есть большой и устойчивый спрос от клубов из ведущей пятерки европейских чемпионатов. Но в данный момент вопрос о его продаже точно не стоит, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».
По данным Transfermarkt, одним из самых дорогих приобретений в истории «Спартака» стал переход Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» летом 2025 года. Сумма трансфера составила 27 миллионов евро. До этого рекорд клуба принадлежал Ливаю Гарсии, за которого в феврале того же года заплатили 18,7 миллиона.
Кристофер Ву присоединился к красно-белым в сентябре 2025 года. Камерунский защитник ранее выступал во французской Лиге 1 за «Ланс» и «Ренн». Его соглашение с московским клубом рассчитано до июня 2029 года. По оценке Transfermarkt на июль 2026-го, рыночная стоимость Ву составляла 5 миллионов евро.
В последние годы российские футболисты также совершали дорогостоящие переходы в европейские чемпионаты. В частности, летом 2024 года вратарь Матвей Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». По сообщениям СМИ, французский клуб заплатил за игрока около 20 миллионов евро.
Сам «Спартак» в последние годы заметно больше тратил на приобретения футболистов, чем зарабатывал на их продажах. Это делает возможные крупные трансферы на выход важным инструментом пополнения клубного бюджета.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1