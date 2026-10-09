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Некрасов заявил, что «Спартак» получает предложения по игрокам выше оценок Transfermarkt

Некрасов заявил, что «Спартак» получает предложения по игрокам выше оценок Transfermarkt

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Некрасов.
Фото ФК «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» рассказал о трансферном интересе к ведущим игрокам московской команды.

— Каких составляющих «Спартаку» не хватает для чемпионства?

— Можно и нужно продолжать усиливать состав. Сейчас он у «Спартака» по оценкам Transfermarkt — что, конечно, весьма относительно, но других ресурсов нет, — стоит 132,6 миллиона евро, а у «Зенита» — 177,1. В двадцатку самых дорогостоящих игроков РПЛ, по оценкам того же ресурса, входят пять игроков красно-белых. Так вот, их стоимость там ниже, чем предложения, которые мы по этим игрокам продолжаем получать.

— Можно ли назвать Ву одним из главных активов «Спартака» с точки зрения потенциальной продажи? И вообще кто из спартаковцев может быть продан в Европу за такие деньги, как Сафонов и Батраков?

— Недавно видел оценки, как изменилась стоимость ведущих российских игроков по оценкам Transfermarkt. Так вот, по всем игрокам нашей топ-пятерки, которые там указаны, у нас есть конкретные предложения, превышающие указанную там стоимость. И на того же Ву есть большой и устойчивый спрос от клубов из ведущей пятерки европейских чемпионатов. Но в данный момент вопрос о его продаже точно не стоит, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

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По данным Transfermarkt, одним из самых дорогих приобретений в истории «Спартака» стал переход Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» летом 2025 года. Сумма трансфера составила 27 миллионов евро. До этого рекорд клуба принадлежал Ливаю Гарсии, за которого в феврале того же года заплатили 18,7 миллиона.

Кристофер Ву присоединился к красно-белым в сентябре 2025 года. Камерунский защитник ранее выступал во французской Лиге 1 за «Ланс» и «Ренн». Его соглашение с московским клубом рассчитано до июня 2029 года. По оценке Transfermarkt на июль 2026-го, рыночная стоимость Ву составляла 5 миллионов евро.

В последние годы российские футболисты также совершали дорогостоящие переходы в европейские чемпионаты. В частности, летом 2024 года вратарь Матвей Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». По сообщениям СМИ, французский клуб заплатил за игрока около 20 миллионов евро.

Сам «Спартак» в последние годы заметно больше тратил на приобретения футболистов, чем зарабатывал на их продажах. Это делает возможные крупные трансферы на выход важным инструментом пополнения клубного бюджета.

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Алексей Батраков
Матвей Сафонов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Ву
Сергей Некрасов
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3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
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10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
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12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
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10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
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10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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