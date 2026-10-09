Галактионов — о летнем трансферном окне: «Ряд позиций мы недоукомплектовали»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил летнюю трансферную кампанию клуба.

«Мы довольны ребятами, которые к нам пришли, но ряд позиций мы недоукомплектовали. Это очевидно. Мало того, что в бронзовый сезон у нас были проблемные позиции, которые хотелось усилить. К сожалению, эти позиции закрыть не удалось. Это очевидно», — сказал Галактионов «СЭ».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата с 7 очками после 9 игр.