«Балтика» объявила об уходе спортивного директора Маргаряна

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян покинул клуб, сообщает пресс-служба калининградцев.

Стороны достигли договоренности о прекращении сотрудничества по согласию сторон.

Маргарян занимал пост спортивного директора «Балтики» с ноября 2023 года.

«Во время его работы в нашей команде сверкнули несколько игроков, которые впоследствии стали востребованы в ведущих клубах России, перейдя туда за рекордные для клуба суммы. Стоит также отметить, что при нём в «Балтике» появились игроки, получившие дебютный вызов в сборную России, а часть из них находится на карандаше у тренерского штаба национальной команды.

Мы благодарим Армена Маргаровича за работу. Результаты вашего кропотливого труда навсегда останутся в истории. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

После 9 туров «Балтика» с 11 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.