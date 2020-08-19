Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после победы над «Ростовом» в 3-м туре РПЛ (2:0) заявил, что его команда рассчитывает укрепить 1-2 позиции.

— Усиление? Работа ведется но не так легко это сделать, — сказал Новиков. -Переговоры есть с теми людьми, которые нам нужны. Но не все зависит от наших руководителей. Есть те, кого клубы не хотят отпускать. Надеемся, усиление еще будет. Но не в ближайшие недели две. 1-2 позиции рассчитываем укрепить. (Наталья Юрина)