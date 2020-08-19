«Не в ближайшие недели две». Новиков — о трансферах «Динамо»
21:42
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после победы над «Ростовом» в 3-м туре РПЛ (2:0) заявил, что его команда рассчитывает укрепить 1-2 позиции.
— Усиление? Работа ведется но не так легко это сделать, — сказал Новиков. -Переговоры есть с теми людьми, которые нам нужны. Но не все зависит от наших руководителей. Есть те, кого клубы не хотят отпускать. Надеемся, усиление еще будет. Но не в ближайшие недели две. 1-2 позиции рассчитываем укрепить. (Наталья Юрина)
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