РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Не поверите, но я не сын Гончаренко». Обляков ответил критикам, записавшим его в любимчики тренера

15:18
Виктор Гончаренко (справа) и Иван Обляков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко (справа) и Иван Обляков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил критикам, считающим, что он выходит в стартовом составе, потому что является любимчиком главного тренера красно-синих Виктора Гончаренко.

—Есть еще одна претензия фанатов: мол, вы любимчик Гончаренко — чуть ли не сын! Поэтому вам все прощается — даже после плохих матчей тренер все равно выпускает вас в старте в следующем...

— Не поверите, но я не сын Гончаренко, хаха! Серьезно, тренер же не враг себе, — приводит Sport24 слова Облякова. — Он не будет ставить игрока в состав, если не доверяет ему. Поверьте, в ЦСКА у всех хорошие отношения с Гончаренко. Просто когда люди видят какую-то мою ошибку — сразу говорят: «Все, Облякова надо посадить в запас». Но я всего лишь выполняю свою работу. Как и Гончаренко. Но я никакой не его любимчик.

— Хорошо, но после неудачных матчей Виктор Михайлович хоть «пихает»?

— Слово неправильное, но когда появляются какие-то ошибки — конечно, он объясняет, как их исправить. Даже Месси, Роналду или Рамос не могут сыграть все 90 минут идеально. Чьи-то ошибки заметнее, чьи-то нет. Играй все футболисты как роботы — были бы сплошные 0:0.

— Но, объективно, в опорной зоне ЦСКА сейчас не самая серьезная конкуренция...

— Да нормальная конкуренция! Нет такого, что можно спокойно ходить с сигареткой во время матчей, на тренировках. Будешь плохо играть — точно окажешься в запасе. Конкуренция есть всегда.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-09-25-intervyu-s-poluzashchitnikom-tsska-ivanom-oblyakovym---o-matchakh-s-realom-chalove-gazozove-vlashiche-i-zenite

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир