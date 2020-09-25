«Не поверите, но я не сын Гончаренко». Обляков ответил критикам, записавшим его в любимчики тренера

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил критикам, считающим, что он выходит в стартовом составе, потому что является любимчиком главного тренера красно-синих Виктора Гончаренко.

—Есть еще одна претензия фанатов: мол, вы любимчик Гончаренко — чуть ли не сын! Поэтому вам все прощается — даже после плохих матчей тренер все равно выпускает вас в старте в следующем...

— Не поверите, но я не сын Гончаренко, хаха! Серьезно, тренер же не враг себе, — приводит Sport24 слова Облякова. — Он не будет ставить игрока в состав, если не доверяет ему. Поверьте, в ЦСКА у всех хорошие отношения с Гончаренко. Просто когда люди видят какую-то мою ошибку — сразу говорят: «Все, Облякова надо посадить в запас». Но я всего лишь выполняю свою работу. Как и Гончаренко. Но я никакой не его любимчик.

— Хорошо, но после неудачных матчей Виктор Михайлович хоть «пихает»?

— Слово неправильное, но когда появляются какие-то ошибки — конечно, он объясняет, как их исправить. Даже Месси, Роналду или Рамос не могут сыграть все 90 минут идеально. Чьи-то ошибки заметнее, чьи-то нет. Играй все футболисты как роботы — были бы сплошные 0:0.

— Но, объективно, в опорной зоне ЦСКА сейчас не самая серьезная конкуренция...

— Да нормальная конкуренция! Нет такого, что можно спокойно ходить с сигареткой во время матчей, на тренировках. Будешь плохо играть — точно окажешься в запасе. Конкуренция есть всегда.