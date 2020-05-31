«Не хочу иметь ничего общего с этими людьми». Рэпер L'One раскритиковал пресс-службу «Локо»
21:44
Популярный рэпер Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L'One, раскритиковал пресс-службу «Локомотива». Сегодня «Локо» запустил акцию, в рамках которой футболисты прошаются с главным тренером Юрием Семиным. Контракт специалиста истекает сегодня, 31 мая. 1 июня «Локо» возглавит Марко Николич. Музыкант счел подобную акцию лицемерием.
«Отписался от лицемеров «Локомотива», — написал L'One в Twitter.
В Instagram музыкант добавил: «Не хочу иметь ничего общего с этими людьми».
Рэпер L'One отреагировал на посты «Локомотива» о Семине pic.twitter.com/t39u9t3UH3— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) May 31, 2020
Опрос
проголосовало: 30462Все опросы
«Локомотив» без Юрия Семина: вы можете себе такое представить?
Материалы сюжета: Семин и «Локомотив»: это все
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...