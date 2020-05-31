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«Не хочу иметь ничего общего с этими людьми». Рэпер L'One раскритиковал пресс-службу «Локо»

21:44
L&#039;One (в центре) на стадионе &quot;Локомотива&quot;. Фото ФК "Локомотив"
L&#039;One (в центре) на стадионе &quot;Локомотива&quot;. Фото ФК "Локомотив"
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Популярный рэпер Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L'One, раскритиковал пресс-службу «Локомотива». Сегодня «Локо» запустил акцию, в рамках которой футболисты прошаются с главным тренером Юрием Семиным. Контракт специалиста истекает сегодня, 31 мая. 1 июня «Локо» возглавит Марко Николич. Музыкант счел подобную акцию лицемерием.

«Отписался от лицемеров «Локомотива», — написал L'One в Twitter.

В Instagram музыкант добавил: «Не хочу иметь ничего общего с этими людьми».

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