Гладилин назвал главную проблему проведения футбольных матчей в сильный мороз

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин объяснил, кто больше всего страдает при проведении футбольных матчей в РПЛ в холодную погоду.

«Главная проблема проведения футбольных матчей при низкой температуре — это болельщики. Народ не пойдет в такой холод на стадион, чтобы сидеть и мерзнуть. В сильные морозы нужно беспокоиться не о футболистах, а о зрителях. Естественно, при такой погоде они не придут на трибуны. Кому хочется два часа сидеть и мерзнуть? Проведение матчей при сильном холоде идет во вред интересам болельщикам. А если встреча транслируется, то они просто будут смотреть ее по телевидению», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Ранее специалист отмечал, что мороз не помешает матчу «Спартака» с «Крыльями Советов» в рамках 18-го тура РПЛ. Игра запланирована на 9 декабря в 14.00 по московскому времени.