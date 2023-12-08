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Сегодня, 19:27

Гладилин назвал главную проблему проведения футбольных матчей в сильный мороз

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин объяснил, кто больше всего страдает при проведении футбольных матчей в РПЛ в холодную погоду.

«Главная проблема проведения футбольных матчей при низкой температуре — это болельщики. Народ не пойдет в такой холод на стадион, чтобы сидеть и мерзнуть. В сильные морозы нужно беспокоиться не о футболистах, а о зрителях. Естественно, при такой погоде они не придут на трибуны. Кому хочется два часа сидеть и мерзнуть? Проведение матчей при сильном холоде идет во вред интересам болельщикам. А если встреча транслируется, то они просто будут смотреть ее по телевидению», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Ранее специалист отмечал, что мороз не помешает матчу «Спартака» с «Крыльями Советов» в рамках 18-го тура РПЛ. Игра запланирована на 9 декабря в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11370905-gladilin-vydelil-glavnuyu-problemu-provedeniya-futbolnyh-matchej-v-silnyj-moroz.html
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
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Александр Соболев

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