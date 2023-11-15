Наумов — о гендиректоре «Локомотива»: «Леонченко просто никакой, он сыграл большую роль в немецкой афере»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о работе генерального директора железнодорожников Владимира Леонченко.

«Он сыграл большую роль в немецкой афере. И когда всех оттуда убирали — Цорна и других, надо было, конечно, расставаться и с Леонченко, нельзя было его оставлять.

Он не то чтобы слабый, он просто никакой. Все решения принимались за него, он сидел и отмалчивался, кивал. Это такой человек, который, как в «Золотом теленке», только подписывал бумаги. На его месте ни один руководитель клуба не стоял бы в стороне, а он это делал и проявил себя с самой худшей стороны именно в те времена, когда в клубе были немцы. И оставлять его в «Локомотиве» смысла не было», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

51-летний специалист занимает пост генерального директора «Локомотива» с декабря 2020 года.

После первого круга «Локомотив» с 24 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.