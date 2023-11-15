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Наумов — о гендиректоре «Локомотива»: «Леонченко просто никакой, он сыграл большую роль в немецкой афере»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о работе генерального директора железнодорожников Владимира Леонченко.

«Он сыграл большую роль в немецкой афере. И когда всех оттуда убирали — Цорна и других, надо было, конечно, расставаться и с Леонченко, нельзя было его оставлять.

Он не то чтобы слабый, он просто никакой. Все решения принимались за него, он сидел и отмалчивался, кивал. Это такой человек, который, как в «Золотом теленке», только подписывал бумаги. На его месте ни один руководитель клуба не стоял бы в стороне, а он это делал и проявил себя с самой худшей стороны именно в те времена, когда в клубе были немцы. И оставлять его в «Локомотиве» смысла не было», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

51-летний специалист занимает пост генерального директора «Локомотива» с декабря 2020 года.

После первого круга «Локомотив» с 24 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Владимир Леонченко
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
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Рубин – Факел
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