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Сегодня, 18:35

Кузьмичев высказался о конфликте Дзюбы с Пиняевым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о драке между форвардом железнодорожников Артемом Дзюбой и его одноклубником Сергеем Пиняевым.

Об этом 14 ноября сообщил журналист Иван Карпов. По его информации, драка произошла в раздевалке «Локомотива» после матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Знаком с ситуацией между Дзюбой и Пиняевым, хоть и не досконально. Конечно, ни о какой драке там речи не идёт. Дзюба высказал претензии Пиняеву с позиции опытного игрока — да, это было, немного на повышенных тонах. И этот конфликт между игроками закончился ровно тогда, когда они покинули раздевалку. Все недоразумения были разрешены«, — цитирует Кузьмичева Metaratings.

Источник: Metaratings
Артем Дзюба
Владимир Кузьмичев
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
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 - : -
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