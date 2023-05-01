Наумов считает, что Дзюбе надо соглашаться на продление контракта с «Локо» по схеме «1+1»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что форварду Артему Дзюбе нужно соглашаться на условия московского клуба по новому контракту.

«Пока у Дзюбы все получается, он играет с огоньком и с азартом. Но я это и предполагал, что Артем поможет «Локомотиву». Ему предлагают сейчас новый контакт «1+1», и это нормально для возрастного игрока — если с той же зарплатой, то Дзюбе надо соглашаться. И дальше продолжать в «Локо». Выглядит он прекрасно, есть момент — реализовал. К тому же он еще и четыре голевые передачи сделал. Отличная находка для «Локо», вписался он в команду очень хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Наумова.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года и забил 8 голов в 10 матчах за железнодорожников.