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Наумов: «Для «Спартака» Мележиков — находка! Сам в клубе ни рубля не украдет и никому не позволит это сделать»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» высказал мнение о владельце «Спартака» Леониде Федуне и генеральном директоре красно-белых Евгении Мележикове.

— Вам будет интересно посмотреть на «Спартак» без Леонида Федуна?

— Я и мысли не допускаю, что Федун просто развернется и уйдет. По себе знаю: футбол — как наркотик. Если уж подсел — соскочить трудно. Я покинул «Локомотив» 12 лет назад, но до сих пор прекрасно помню даже запах черкизовской арены. Мне он снится! У меня выход из кабинета был прямо на трибуну. Эта картинка и сегодня перед глазами.

Так я к чему? Что бы ни случилось, Федун всегда будет рядом со «Спартаком». Да, возможно перераспределение ролей и финансовых потоков, но в уход Леонида Арнольдовича из «Спартака» я не верю.

Надеюсь, останется в клубе и Евгений Мележиков, генеральный директор. В прошлом кадровый офицер, когда-то в «Локомотиве» он возглавлял службу безопасности. Когда меня назначили президентом, я быстро оценил профессиональные и человеческие качества Евгения, сделал его первым заместителем.

Он из тех, кто все схватывает на лету. С ним легко найти общий язык. Умеет слушать. Сглаживает углы. Обязательный, дисциплинированный, честный, порядочный. Сам в клубе ни рубля не украдет и никому не позволит это сделать. Для «Спартака» Мележиков — просто находка!

Алексис Бека-Бека. Николай Наумов: «Продажа Бека-Бека — какая-то афера»

ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
Леонид Федун
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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