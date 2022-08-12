Наумов: «Для «Спартака» Мележиков — находка! Сам в клубе ни рубля не украдет и никому не позволит это сделать»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» высказал мнение о владельце «Спартака» Леониде Федуне и генеральном директоре красно-белых Евгении Мележикове.

— Вам будет интересно посмотреть на «Спартак» без Леонида Федуна?

— Я и мысли не допускаю, что Федун просто развернется и уйдет. По себе знаю: футбол — как наркотик. Если уж подсел — соскочить трудно. Я покинул «Локомотив» 12 лет назад, но до сих пор прекрасно помню даже запах черкизовской арены. Мне он снится! У меня выход из кабинета был прямо на трибуну. Эта картинка и сегодня перед глазами.

Так я к чему? Что бы ни случилось, Федун всегда будет рядом со «Спартаком». Да, возможно перераспределение ролей и финансовых потоков, но в уход Леонида Арнольдовича из «Спартака» я не верю.

Надеюсь, останется в клубе и Евгений Мележиков, генеральный директор. В прошлом кадровый офицер, когда-то в «Локомотиве» он возглавлял службу безопасности. Когда меня назначили президентом, я быстро оценил профессиональные и человеческие качества Евгения, сделал его первым заместителем.

Он из тех, кто все схватывает на лету. С ним легко найти общий язык. Умеет слушать. Сглаживает углы. Обязательный, дисциплинированный, честный, порядочный. Сам в клубе ни рубля не украдет и никому не позволит это сделать. Для «Спартака» Мележиков — просто находка!