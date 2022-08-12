Наумов: «Горжусь, что ни рубля в «Локомотиве» не украл!»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» рассказал о своих жизненных принципах.

— Три «не люблю» на ваш выбор.

— Ненавижу временщиков. Лжецов. И коррупционеров. Когда был президентом «Локомотива», агенты постоянно предлагали «распилить». Как же противно было это слушать! А недавно один из моих бывших заместителей, отвечавший за финансы, сказал: «Знали бы вы, Николай Алексеевич, сколько денег заработали люди, которые пришли в «Локомотив» после вас! А вы и сами ничего не брали, и нам не давали. Ну и что в итоге? Вас выбросили из футбола, вот и все...» Я пожал плечами: «Зато сплю спокойно. Горжусь, что ни рубля в «Локомотиве» не украл!»