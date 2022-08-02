Восемь российских клубов подали апелляции в CAS на разрешение ФИФА приостанавливать контракты легионерам

Восемь российских клубов подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ФИФА разрешить иностранным игрокам приостанавливать контракты, сообщает пресс-служба CAS.

В начале марта ФИФА разрешила иностранным футболистам РПЛ в одностороннем порядке приостанавливать контракты с клубами. В настоящий момент разрешение продлено до 30 июня 2023 года.

Ранее CAS отклонил апелляции «Зенита», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА на решение УЕФА об отстранении российских команд от еврокубков.