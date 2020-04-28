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«Наши врачи пока справляются лучше, чем где-либо в мире». Тарасов — о коронавирусе в России

13:12
Дмитрий Тарасов. Фото ФК «Рубин»
Дмитрий Тарасов. Фото ФК «Рубин»
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Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 33-летний российский футболист обратился к подписчикам по поводу ситуации с распространением коронавируса.

«Срок самоизоляции подходит к концу, скоро будет обращение президента. Я уверен, что будет продлен на все майские. Что думаете? Важно оставаться дома и держать себя в руках. Еще думаю, что никаких чрезвычайных режимов вводить не будут. Только ужесточения режима по всем и ударит, военным дали добро по закону конфисковывать автомобили. А если про реальные меры борьбы, то у нас и так есть пропуска, все с ними передвигаются, все врачи работают, созданы резервы по местам в больнице... И наши пока справляются лучше, чем где-либо в мире, если доверять Яндекс-статистике по летальным исходам и другие графики. Тут врачам, конечно, низкий поклон», — подписал фото Тарасов.

По последним данным Worldometers на 28 апреля, всего выявлен 3 077 133 случая заражения коронавирусом. Умерших — 211 961 человек, выздоровело — 925 901.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.

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