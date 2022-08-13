Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на ничью железнодорожников с «Крыльями Советов» в матче 5-го тура (1:1).

«Все результаты «Локомотива» сидят на тренерской скамейке! Тренерский штаб не поменяется, пока не поменяется руководство. Один немец лучше другого... Думаю, в ближайшее время ожидать результата от «Локомотива» не стоит. Команда не готова. Повезло, что за три минуты парень махнул рукой и не попал головой. Просто повезло! Команда, пропустив гол, опустила крылья. Первый пенальти бил не тот человек! Должен был бить Миранчук, который в конце как раз и забил. В начале команда трусила, от этого и не забитый пенальти. Во втором тайме силы кончились. Ничья — подарок», — сказал Баринов «СЭ».

Железнодорожники набрали 3 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. У самарского клуба на счету 5 очков и она находится на 10-й позиции.