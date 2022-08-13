Булыкин считает, что две следующие игры будут определяющими для тренерского штаба «Локомотива»
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил итоги матча против «Крыльев Советов» (1:1) в рамках 5-го тура РПЛ.
«Если бы первый пенальти бил бы Миранчук, то был совсем другой результат. Вполне возможно, что «Локомотив» победил бы. Ничья — не совсем тот результат, который ждали. Вряд ли помогут отговорки, что команда перестаивается, играет молодежь. Ближайшие игры «Локомотиву» надо выигрывать. Для тренерского штаба две следующие игры будут определяющими. Видно, что не получается, не дают результат. Будут делать выводы, никакие отговорки не помогут. От тех футболистов, которых купили в два-три раза дороже их стоимости, будут ждать результат прямо сейчас», — сказал Булыкин «СЭ»
Железнодорожники набрали 3 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. У самарского клуба на счету 5 очков и она находится на 10-й позиции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|4-12
|3
|
14
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|4
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0