Булыкин считает, что две следующие игры будут определяющими для тренерского штаба «Локомотива»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил итоги матча против «Крыльев Советов» (1:1) в рамках 5-го тура РПЛ.

«Если бы первый пенальти бил бы Миранчук, то был совсем другой результат. Вполне возможно, что «Локомотив» победил бы. Ничья — не совсем тот результат, который ждали. Вряд ли помогут отговорки, что команда перестаивается, играет молодежь. Ближайшие игры «Локомотиву» надо выигрывать. Для тренерского штаба две следующие игры будут определяющими. Видно, что не получается, не дают результат. Будут делать выводы, никакие отговорки не помогут. От тех футболистов, которых купили в два-три раза дороже их стоимости, будут ждать результат прямо сейчас», — сказал Булыкин «СЭ»

Железнодорожники набрали 3 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. У самарского клуба на счету 5 очков и она находится на 10-й позиции.