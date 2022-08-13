Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:27

Булыкин считает, что две следующие игры будут определяющими для тренерского штаба «Локомотива»

Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил итоги матча против «Крыльев Советов» (1:1) в рамках 5-го тура РПЛ.

«Если бы первый пенальти бил бы Миранчук, то был совсем другой результат. Вполне возможно, что «Локомотив» победил бы. Ничья — не совсем тот результат, который ждали. Вряд ли помогут отговорки, что команда перестаивается, играет молодежь. Ближайшие игры «Локомотиву» надо выигрывать. Для тренерского штаба две следующие игры будут определяющими. Видно, что не получается, не дают результат. Будут делать выводы, никакие отговорки не помогут. От тех футболистов, которых купили в два-три раза дороже их стоимости, будут ждать результат прямо сейчас», — сказал Булыкин «СЭ»

Железнодорожники набрали 3 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. У самарского клуба на счету 5 очков и она находится на 10-й позиции.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 1
ЦСКА 0
Перерыв

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
Антон Миранчук
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тан и айран: польза кисломолочных напитков для организма человека
Провальный сезон и хейт прошлого года. Почему Месси не попал в список претендентов на «Золотой мяч»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Агент Николсона — о возможном переходе в «Галатасарай»: «Кому не нужна такая хорошая девятка?»
Пиняев: «Прогнозы положительные, надеюсь вернуться на поле в начале сентября»
Урунов намерен получить полную зарплату при разрыве контракта со «Спартаком»
Агент форварда «Спартака» Николсона опроверг информацию о переговорах с «Галатасараем»
Защитник «Локомотива» Ненахов рассказал, когда может восстановиться от травмы
Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Локомотива»
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
«Динамо» — «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
Бывший заместитель гендиректора «Спартака» по подготовке молодежи рассказал о ситуации в клубе
Бывший директор академии «Локомотива»: «Закрывать вторую команду — отрубить себе руку»
«Зенит» — ЦСКА: Малком открыл счет на последней минуте первого тайма
Бывший директор академии «Локомотива»: «Значит, будем бороться за вторую восьмерку»
Бывший директор академии «Локомотива» раскритиковал тренерский штаб московской команды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Актер Баринов — о ничьей «Локомотива»: «Все результаты сидят на тренерской скамейке!»

Осинькин о ничьей «Крыльев Советов» с «Локомотивом»: «Мы могли бы лучше сыграть в плане реализации»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 4 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости