«Локомотив» — «Крылья Советов»: пенальти назначали почти три минуты. Почему так долго?

На 87-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» арбитр Евгений Кукуляк ошибся, не назначив 11-метровый удар в ворота самарской команды.

Ошибка была исправлена через почти три минуты — после вмешательства видеоассистента Алексея Амелина и просмотра видеозаписи. Почему судейской бригаде потребовалось столько времени на принятие верного решения?

На многих повторах видно, что Владимир Хубулов сначала наступил Дмитрию Живоглядову на голеностоп, а затем сыграл в мяч левой рукой. Странно, что Амелин и Кукуляк так долго оценивали этот эпизод.

Скриншот трансляции матча «Локомотив» — «Крылья Советов».

Скриншот трансляции матча «Локомотив» — «Крылья Советов».

Скриншот трансляции матча «Локомотив» — «Крылья Советов».

Скриншот трансляции матча «Локомотив» — «Крылья Советов».

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук реализовал пенальти на 90+1-й минуте и спас свою команду от поражения.