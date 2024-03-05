Испанский тренер «Оренбурга» заявил, что ему нравится культура России

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в разговоре с «СЭ» сравнил жизнь в России и Испании.

— Можете ли вы сравнить Россию с Испанией?

— Нет, это совершенно разные страны, особенно климат, образ жизни. Но мне нравится и здесь. Я прожил в этой части света много лет, и в Белоруссии, и сейчас в России. Мне очень нравится местная культура, а также образ жизни.

Контракт 51-летнего Деограсии с «Оренбургом» рассчитан до конца сезона. Соглашение будет продлено при условии сохранения места в РПЛ.