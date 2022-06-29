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29 июня, 23:40

Малком прокомментировал победу «Зенита» в товарищеском матче против ЦСКА

Алексей Еремин
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Нападающий «Зенита» Малком поделился мнением о победе питерского клуба в товарищеском матче против ЦСКА (3:0).

«Хорошая игра, — цитирует Малкома официальный сайт «Зенита». — Мы прекрасно знали, что у ЦСКА много качественных игроков, но думаю, что с первых же секунд матча завладели инициативой и заслуженно победили. Это самое начало, еще только разгоняется предсезонка. Все наши мысли о первом официальном матче сезона — за Суперкубок против «Спартака».

25-летний Малком в прошедшем сезоне провел за «Зенит» 35 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» состоится 9 июля. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-06-29-malkom-takie-igroki-kak-ivan-i-gustavo-tolko-usilivayut-komandu.htm
Малком Филипе (Малком)
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