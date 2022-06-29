Нападающий «Зенита» Малком рассказал, как проходит предсезонная подготовка

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, как проходит предсезонная подготовка на сборах, и поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Чувствую себя отлично, гораздо лучше, чем год назад на предыдущих сборах, — цитирует Малкома официальный сайт «Зенита». — Но хочется прямо сейчас еще больше работать, еще больше отдавать себя, потому что я хочу на полной скорости войти в новый сезон. Признаюсь честно, хочу забить гораздо больше, чем забивал раньше».

25-летний Малком в прошедшем сезоне провел за «Зенит» 35 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.