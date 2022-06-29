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29 июня, 23:55

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, как проходит предсезонная подготовка

Алексей Еремин
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Нападающий «Зенита» Малком рассказал, как проходит предсезонная подготовка на сборах, и поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Чувствую себя отлично, гораздо лучше, чем год назад на предыдущих сборах, — цитирует Малкома официальный сайт «Зенита». — Но хочется прямо сейчас еще больше работать, еще больше отдавать себя, потому что я хочу на полной скорости войти в новый сезон. Признаюсь честно, хочу забить гораздо больше, чем забивал раньше».

25-летний Малком в прошедшем сезоне провел за «Зенит» 35 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-06-29-malkom-takie-igroki-kak-ivan-i-gustavo-tolko-usilivayut-komandu.htm
Малком Филипе (Малком)
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