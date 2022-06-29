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Малком прокомментировал переход Ивана и Мантуана в «Зенит»

Алексей Еремин
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Нападающий «Зенита» Малком поделился мнением о двусторонней аренде игроков питерского клуба и «Коринтианса». 29 июня пресс-служба петербургского клуба сообщила, что нападающий Юри Алберто проведет сезон-2022/23 в бразильском клубе. Состав «Зенита» пополнят вратарь Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан.

«Конечно, я их знаю (о Иване и Мантуане), — цитирует Малкома официальный сайт «Зенита». — Очень хорошо, что они приезжают, потому что такие игроки только усиливают команду. Думаю, главное, чтобы они приехали и как можно скорее адаптировались к российскому футболу. Они совершенно точно нам помогут, точно так же, как помогал Юри Алберто. Это все на благо команды, потому что команда станет сильнее, чтобы еще увереннее идти к своим целям».

Соглашения вступят в силу с середины июля, когда Иван и Мантуан прибудут из Бразилии в Санкт-Петербург, где пройдут медосмотр и подпишут личные контракты с клубом.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-06-29-malkom-takie-igroki-kak-ivan-i-gustavo-tolko-usilivayut-komandu.htm
Малком Филипе (Малком)
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