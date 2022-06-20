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Источник: полузащитник «Спартака» Глушенков вернется в «Крылья Советов»

Metaratings.ru: полузащитник «Спартака» Глушенков вернется в «Крылья Советов»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Принадлежащий «Спартаку» полузащитник Максим Глушенков вновь будет выступать за «Крылья Советов», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, футболист уже прибыл в расположение самарской команды, находящейся на сборах в Казани. В данный момент «Спартак» и «Крылья Советов» обсуждают формат перехода — аренда или полноценный трансфер.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил «СЭ», что Глушенков пока не прибыл в расположение команды.

Прошлый сезон Глушенков провел в «Крыльях» на правах аренды. 22-летний футболист провел 29 матчей, в которых отметился семью забитыми голами и двумя результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushchiy-spartaka-glushenkov-vernyetsya-v-krylya-sovetov-1293294/
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Максим Глушенков
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
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Краснодар – Ахмат
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
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ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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Краснодар

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