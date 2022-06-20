Источник: полузащитник «Спартака» Глушенков вернется в «Крылья Советов»

Принадлежащий «Спартаку» полузащитник Максим Глушенков вновь будет выступать за «Крылья Советов», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, футболист уже прибыл в расположение самарской команды, находящейся на сборах в Казани. В данный момент «Спартак» и «Крылья Советов» обсуждают формат перехода — аренда или полноценный трансфер.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил «СЭ», что Глушенков пока не прибыл в расположение команды.

Прошлый сезон Глушенков провел в «Крыльях» на правах аренды. 22-летний футболист провел 29 матчей, в которых отметился семью забитыми голами и двумя результативными передачами.