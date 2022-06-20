Гендиректор «Нижнего Новгорода» рассказал о финансовом состоянии клуба

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в интервью «СЭ» рассказал о финансовой ситуации в клубе.

— В каком финансовом состоянии вступаете в новый сезон?

— В более уверенном, чем год назад. Произошло это благодаря партнерству со спонсором, которому так же, как и нам, интересно, чтобы клуб рос, развивался и двигался вперед. И сотрудничество с ним даст возможность не перекладывать свои материальные проблемы на плечи болельщиков и областного бюджета. Что касается болельщиков, особенно тех, кого называют активными, пользуясь случаем, сообщу им, что цены на абонементы и билеты для них мы повышать не будем.

«Нижний Новгород» занял 11-е место в чемпионате России в сезоне-2021/22 с 33 очками в 30 матчах.

Полное интервью Равиля Измайлова «СЭ» здесь