РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Нападающий «Сочи» рассказал о сравнениях с Макгрегором

16:56
Теги:

Нападающий «Сочи» Александр Карапетян рассказал, почему его сравнивают с бойцом ММА Конором Макгрегором.

— Люди мне часто говорят: «Ты выиграешь следующую бой, удачи!». Они думают, что я Конор Макгрегор, — написал армянин в своем Instagram. — Телевидение, газеты, Интернет-СМИ, радио уже стали называть меня «МакКарапетян». С одной стороны это очень приятно и большая честь, но с другой стороны нереальная ответственность перед своими болельщиками и людьми, которые верят в меня!

В текущем розыгрыше чемпионате России Карапетян провел на поле 10 матчей, в которых забил 2 гола.

Публикация от Aleksandre Karapetyan (@aleksandre_karapetyan)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 10738
Все опросы
Судья Вилков отменил два гола в матче «Локомотив» — «Зенит». Все по делу?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир