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Лещук о своем будущем в «Динамо»: «Меня сейчас не устраивает мое положение в клубе»

Лещук недоволен количеством игрового времени в «Динамо»
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о задачах московской команды в новом сезоне РПЛ.

«Задачи на сезон нам не озвучивали. Думаю, нужно выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Но это мои догадки. Можем ли бороться с «Зенитом»? Посмотрим. У нас команда обновилась, будет зависеть от того, как сработаемся с новым тренером и поймем его требования. Лично я ставлю целью начать играть постоянно. Не знаю, что для этого нужно, наверное, тренироваться. Меня сейчас не устраивает мое положение в «Динамо», я хочу играть. Мне не хочется уходить из «Динамо», но мы наемные сотрудники, никто не знает, как сложится наша карьера. Не боюсь ли, что Шунин будет вечно играть в «Динамо»? Будем решать вопросы по мере их поступления. Пока не стоит разговор, что я мог уйти. Играть хочется, надеюсь, это будет в «Динамо», — сказал Лещук.

В минувшем сезоне РПЛ Лещук сыграл за «Динамо» четыре матча, в которых пропустил шесть голов. Два матча игрок отстоял на ноль.

В матче 1-го тура РПЛ московский клуб сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). В следующем туре «Динамо» 24 июля на своем поле примет «Торпедо».

Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
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 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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 Факел 1 0 1 0 2-2 1
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 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
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 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
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 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
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 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
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 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
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