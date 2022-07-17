Лещук о своем будущем в «Динамо»: «Меня сейчас не устраивает мое положение в клубе»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о задачах московской команды в новом сезоне РПЛ.

«Задачи на сезон нам не озвучивали. Думаю, нужно выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Но это мои догадки. Можем ли бороться с «Зенитом»? Посмотрим. У нас команда обновилась, будет зависеть от того, как сработаемся с новым тренером и поймем его требования. Лично я ставлю целью начать играть постоянно. Не знаю, что для этого нужно, наверное, тренироваться. Меня сейчас не устраивает мое положение в «Динамо», я хочу играть. Мне не хочется уходить из «Динамо», но мы наемные сотрудники, никто не знает, как сложится наша карьера. Не боюсь ли, что Шунин будет вечно играть в «Динамо»? Будем решать вопросы по мере их поступления. Пока не стоит разговор, что я мог уйти. Играть хочется, надеюсь, это будет в «Динамо», — сказал Лещук.

В минувшем сезоне РПЛ Лещук сыграл за «Динамо» четыре матча, в которых пропустил шесть голов. Два матча игрок отстоял на ноль.

В матче 1-го тура РПЛ московский клуб сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). В следующем туре «Динамо» 24 июля на своем поле примет «Торпедо».