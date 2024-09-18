Голенков: «Встретиться с Мажичем? А что я услышу?»
Нападающий «Ростова» Егор Голенков заявил, что не видит смысла во встрече с главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорадом Мажичем.
«Кто с нами общается по поводу судейства? Раньше приезжали, объясняли моменты. Выходим на поле — эти же моменты по-другому трактуются. Встретиться с Мажичем? А что я услышу: «Да, тут фол. Да, тут угловой». Ну и что? Ошибок должно быть меньше? И что он скажет? «Да, должно быть меньше», — приводит «РБ Спорт» слова Голенкова.
Милорад Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года.
Источник: РБ Спорт
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|
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|18
|
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|1
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|
5
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|4
|3
|1
|11-4
|15
|
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|8
|4
|1
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|13
|
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|2
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|3
|1
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|
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|2
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|3
|4-7
|9
|
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|3
|0
|5
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|9
|
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|2
|4
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|8
|
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|8
|2
|1
|5
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|7
|
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|3
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|6
|
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|8
|1
|3
|4
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|
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|1
|2
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|Ахмат
|8
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|3
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|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1
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