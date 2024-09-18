В «Химках» назвали фейком информацию о возможной отставке Артиги

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможной отставке главного тренера Франка Артиги.

Ранее об этом сообщал Telegram-канал «Мутко против».

«Фейк. Франк Артига и его штаб работают с командой, готовимся к завтрашнему матчу», — сказал Оленев «СЭ».

48-летний Артига возглавил «Химки» этим летом. Подмосковный клуб после 8-го тура чемпионата России-2024/25 занимает 14-е место в турнирной таблице с 6 очками.