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Нападающий «Ромы» Перотти может перейти в «Спартак»

11:37
Диего Перотти. Фото Instagram
Диего Перотти. Фото Instagram
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Нападающий «Ромы» Диего Перотти попал в сферу интересов «Спартака», сообщает Il Messagero.

По информации источника, 32-летний аргентинец, у которого есть предложение от «Фенербахче», ждет активных действий от красно-белых, которые, как утверждает издание, заинтересованы в футболисте.

В сезоне-2019/20 Перотти провел за «Рому» 26 матчей, на его счету 6 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

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