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Сегодня, 11:20

Сычевой: «Хотелось бы поменяться майками с Промесом»

Сычевой хотел бы поменяться майками с Промесом
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой сказал, что у него нет цели коллекционировать майки других игроков РПЛ.

— С Акинфеевым как-то пообщались после игры?

— Нет. Я редко с кем-то говорю из соперников после финального свистка. Сразу же иду к трибуне с нашими болельщиками, благодарю их. Поэтому нет времени с кем-то общаться. Да я особо никого и не знаю из российского футбола. Не так давно выступаю в этом чемпионате.

— Значит, и майками ни с кем не обмениваетесь?

— Есть только одна — Малкома.

— Это после 0:8?

— Да. Я не коллекционер маек. Просто так спонтанно получилось.

— Бразилец сразу же согласился?

— Да все нормально прошло. Не было такого, что я у него выпрашивал (смеется). Есть еще желание — поменяться майками с Промесом.

Владимир Сычевой. «Играя в Крыму, каждый день молился, чтобы оказаться в РПЛ». Сычевой — о вере, пенальти Акинфееву, гонке с Промесом
Квинси Промес
Малком Филипе (Малком)
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
1
3
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 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 2 : 1
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 7 : 0
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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