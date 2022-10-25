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Сегодня, 11:07

Изидор — о спаде «Локомотива»: «Это происходит с лета. Мы вернемся на топ-уровень»

Изидор рассказал, когда начался спад в игре «Локомотива»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Микеле Антонов
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Вильсон Изидор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в разговоре с «СЭ» после матча 14-го тура чемпионата России против «Динамо» (1:3) рассказал, когда начался спад в команде.

— У вас было всего 3 удара по воротам «Динамо». Как это возможно?

— Думаю, что «Динамо» — хорошая команда. Мы будем работать на этой неделе, чтобы улучшить ситуацию.

— Понимаете ли вы вашего нового тренера Федорова?

— Да, мы слушаем его, применяем тактику в матчах. Но у нас не было возможности поработать с ним большое количество времени. Для этого у нас есть еще одна неделя, чтобы отработать тактику и план на игру.

— Что поменялось на тренировках?

— Как я уже сказал, прошло не так много времени. На этой неделе мы будем пытаться поставить все на свои места.

— Многие говорят, о спаде, что «Локомотив» не очень хорошо играл в прошедших матчах, хотя возможности были. Как вы сами оцените этот период?

— Сложно сказать. Не думаю, что это только в последних матчах. Это происходит с лета. Думаю, как и все команды, мы вернемся на топ-уровень и все будет хорошо.

«Локомотив» с 12 очками в 14 матчах занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 2 : 1
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 7 : 0
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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