Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в разговоре с «СЭ» после матча 14-го тура чемпионата России против «Динамо» (1:3) рассказал, когда начался спад в команде.

— У вас было всего 3 удара по воротам «Динамо». Как это возможно?

— Думаю, что «Динамо» — хорошая команда. Мы будем работать на этой неделе, чтобы улучшить ситуацию.

— Понимаете ли вы вашего нового тренера Федорова?

— Да, мы слушаем его, применяем тактику в матчах. Но у нас не было возможности поработать с ним большое количество времени. Для этого у нас есть еще одна неделя, чтобы отработать тактику и план на игру.

— Что поменялось на тренировках?

— Как я уже сказал, прошло не так много времени. На этой неделе мы будем пытаться поставить все на свои места.

— Многие говорят, о спаде, что «Локомотив» не очень хорошо играл в прошедших матчах, хотя возможности были. Как вы сами оцените этот период?

— Сложно сказать. Не думаю, что это только в последних матчах. Это происходит с лета. Думаю, как и все команды, мы вернемся на топ-уровень и все будет хорошо.

«Локомотив» с 12 очками в 14 матчах занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.