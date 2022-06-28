Главный тренер «Факела» рассказал о ходе подготовки к сезону в РПЛ

Главный тренер «Факела» Олег Василенко в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал о ходе подготовки к следующему сезону.

«Мы начинаем с чистого листа. В прошлом сезоне мы проделали хорошую работу. Но нельзя жить прошлым сезоном. Мы должны быть ментально к этому готовы. Наша основная задача — максимально быстро адаптироваться к РПЛ.

Нам нужно слепить цельную команду, которая соответствует новым требованиям. Это всегда сложно, всегда тяжело.

Мы не собираемся менять массу людей. Делать какие-то ротации... Это не пойдет на пользу», — сказал Василенко в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Факел» под руководством Василенко финишировал на втором месте в ФНЛ, набрав 74 очка. Воронежский клуб вышел в РПЛ, вернувшись в элиту спустя 21 год.