Главный тренер «Факела» рассказал о ходе подготовки к сезону в РПЛ
Главный тренер «Факела» Олег Василенко в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал о ходе подготовки к следующему сезону.
«Мы начинаем с чистого листа. В прошлом сезоне мы проделали хорошую работу. Но нельзя жить прошлым сезоном. Мы должны быть ментально к этому готовы. Наша основная задача — максимально быстро адаптироваться к РПЛ.
Нам нужно слепить цельную команду, которая соответствует новым требованиям. Это всегда сложно, всегда тяжело.
Мы не собираемся менять массу людей. Делать какие-то ротации... Это не пойдет на пользу», — сказал Василенко в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
«Факел» под руководством Василенко финишировал на втором месте в ФНЛ, набрав 74 очка. Воронежский клуб вышел в РПЛ, вернувшись в элиту спустя 21 год.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -