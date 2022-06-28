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Главный тренер «Факела» рассказал о ходе подготовки к сезону в РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Факела» Олег Василенко в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал о ходе подготовки к следующему сезону.

«Мы начинаем с чистого листа. В прошлом сезоне мы проделали хорошую работу. Но нельзя жить прошлым сезоном. Мы должны быть ментально к этому готовы. Наша основная задача — максимально быстро адаптироваться к РПЛ.

Нам нужно слепить цельную команду, которая соответствует новым требованиям. Это всегда сложно, всегда тяжело.

Мы не собираемся менять массу людей. Делать какие-то ротации... Это не пойдет на пользу», — сказал Василенко в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Факел» под руководством Василенко финишировал на втором месте в ФНЛ, набрав 74 очка. Воронежский клуб вышел в РПЛ, вернувшись в элиту спустя 21 год.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
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11%

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ФК Факел (Воронеж)
Олег Василенко
0
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Гендиректор «Факела» оценил готовность стадиона в Воронеже к новому сезону
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