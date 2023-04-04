Илья Садыгов: «Ставлю себе цель — добиться больших успехов с «Химками» в РПЛ»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов рассказал, какие задачи ставит для себя в футболе.

«Хотелось бы забить больше, чем в прошлом сезоне, — цитирует пресс-служба клуба Садыгова. — Но в первую очередь я хочу, чтобы команда решила задачу, которая перед нами стоит. Если мне не удастся достичь личной цели, то я не расстроюсь, для меня на первом месте — чтобы команда побеждала. Ставлю себе цель — добиться больших успехов с «Химками» в нашей лиге. А дальше — будет видно, пока не хочу загадывать».

Садыгов выступает за «Химки» с лета 2021 года. Срок контракта 22-летнего форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2022/23 Садыгов провел за команду 20 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.