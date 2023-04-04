Заварзин оценил возможность отставки Абаскаля из «Спартака»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин оценил возможность отставки главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Абаскалю не стоит волноваться об этом. Он уже себя зарекомендовал, и показал, на что способен, ниже они уже не опустятся. А во-вторых, руководство «Спартака» не совсем глупые, чтобы увольнять его. Кого они найдут взамен? Если «Спартак» вылетит из Кубка России Абаскаль рискует своим местом? А кого брать вместо него? Брать безымянного испанца, как «Торпедо»? Кто сейчас поедет к нам? Ближайшие два-три года Лиги чемпионов и Лиги Европы нет, международных матчей для сборной нет. Они будут звать очень серьезного европейского тренера. Но никто не поедет, причин много», — приводит слова Завразина «Спорт День за Днем».

«Спартак» после 21 тура в нынешнем сезоне РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Ростову» три очка, а лидирующему «Зениту» — десять.