Белоус уверен, что Юран спасет «Пари НН» от вылета

Футбольный менеджер Юрий Белоус поделился мнением о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера «Пари НН».

«Юран — опытный тренер, который умеет мотивировать футболистов. В прошлом году спас «Химки», он знает, как это делать. Самое главное, что он умеет добиваться результатов. Руководство «Пари НН» поступили правильно, назначив Юрана. Думаю, он спасет команду. Шансы с Юраном точно есть», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

После 21 тура РПЛ «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.