Панченко: «Во встрече с «Локомотивом» не смог подбодрить игроков «Химок»

Нападающий «Химок» Кирилл Панченко высказался о своей роли в подмосковной команде.

34-летний россиянин выступает за красно-черных с 2023 года.

«Во встрече с «Локомотивом» не смог подбодрить игроков «Химок», развалились и проиграли матч за 10 минут. Но как говорится — на ошибках учатся. В игре с «Ростовом» это удалось. Благодарен всем партнерам по команде», — приводит слова Панченко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 9 матчах и отдал 3 голевые передачи.