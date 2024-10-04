Панченко считает, что Джикия принесет большую пользу «Химкам»

Нападающий «Химок» Кирилл Панченко прокомментировал дебют Георгия Джикии за подмосковный клуб.

«Джикия? Думаю, все все видели. Тут даже не нужно ничего оценивать. Георгий уже давно доказал, насколько он классный футболист и хороший человек. Для «Химок» его приход — значительное усиление», — цитирует Панченко Legalbet.

30-летний Джикия присоединился к «Химкам» в сентябре на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был «Спартак», где игрок выступал с 2017 по 2024 год. В составе сборной России футболист сыграл 44 матча, в которых забил 2 мяча.