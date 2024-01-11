Тюкавин о сборах: «Пока еще не готов. И не хочется, ха-ха»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил «СЭ» на вопрос о готовности к предстоящим тренировочным сборам.

«Закрытые сборы? Нормально, никто не будет отвлекать. Думаю, у нас и сил не будет с такими тренировками. Потом будет 4 дня выходных, увидимся с близкими. Тяжелые сборы? Пока еще не готов. И не хочется, ха-ха», — сказал Тюкавин «СЭ».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 32 очками в 18 матчах.

Бело-голубые проведут первый зимний сбор в Катаре с 13 по 25 января. Второй сбор «Динамо» пройдет в Турции с 31 января по 13 февраля.