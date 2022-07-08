Нападающий ЦСКА Н'Диайе будет играть в аренде в Болгарии

Нападающий московского ЦСКА Лассана Н'Диайе будет выступать за болгарский клуб «Арда» на правах аренды до конца сезона-2022/23, сообщает официальный сайт армейцев.

Перед уходом в аренду 21-летний малийский форвард продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2023/24.

Прошлый сезон Н'Диайе провел в аренде в клубе ФНЛ «Текстильщик», забив два гола в 13 матчах.

«Желаем Лассане успешного сезона в Болгарии!» — говорится на сайте армейцев.

Малиец перешел в московский клуб в октябре 2018 года.