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Сегодня, 17:40

Нападающий ЦСКА Н'Диайе будет играть в аренде в Болгарии

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Нападающий московского ЦСКА Лассана Н'Диайе будет выступать за болгарский клуб «Арда» на правах аренды до конца сезона-2022/23, сообщает официальный сайт армейцев.

Перед уходом в аренду 21-летний малийский форвард продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2023/24.

Прошлый сезон Н'Диайе провел в аренде в клубе ФНЛ «Текстильщик», забив два гола в 13 матчах.

«Желаем Лассане успешного сезона в Болгарии!» — говорится на сайте армейцев.

Малиец перешел в московский клуб в октябре 2018 года.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/lassana-ndiaye-provedet-sezon202223-v-bolgarii/
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Лассана Н`Диайе
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