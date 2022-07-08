Агент рассказал подробности повреждения Мантуана
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника Густаво Мантуана, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о повреждении футболиста.
«У Мантуана повреждение задней поверхности бедра первой степени. Пока не могу сказать, сколько времени ему потребуется на восстановление», — сказал Гарсия «СЭ».
В ночь с 5 на 6 июля Мантуан получил травму бедра в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес против «Бока Хуниорс».
29 июня «Зенит» объявил, что арендует 21-летнего Мантуана и голкипера «Коринтианса» Ивана Куарежму. В бразильский клуб на правах аренды отправится форвард команды из Санкт-Петербурга Юри Алберто.
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