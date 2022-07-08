Агент Саплинова подтвердил переговоры полузащитника с «Рубином»

Агент полузащитника «Ростова» Александра Саплинова Андрей Талаев рассказал о возможном переходе хавбека в «Рубин».

Как сообщал «СЭ», казанский клуб рассматривает вариант аренды или полноценного трансфера 24-летнего игрока.

— Саплинов действительно прибыл на медосмотр в «Рубин». Что касается срока контракта, то мы пока в процессе обсуждения.

— Саплинов был на просмотре в «Торпедо». Почему не срослось?

— Это лучше спросить у тренера «Торпедо». Наверное, не соответствовал требованиям этой команды, — цитирует Талаева Sport24.

Саплинов в прошлом сезоне в 19 матчах РПЛ в составе «Уфы» не отметился результативными действиями. Контракт Саплинова с «Ростовом» действует до лета 2023 года.