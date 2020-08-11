Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Ротором» (2:0) в матче 1-го тура РПЛ подвел итоги игры.

— Тяжелая игра, — приводит пресс-служба клуба слова Семака. — В первом тайме смотрелись получше, на мой взгляд. Во втором тайме был небольшой промежуток времени, где нам не удавалось хорошо контролировать мяч. В концовке, особенно после второго забитого мяча, стало полегче и довели дело до заслуженной победы. Поздравляю ребят и болельщиков с удачным дебютом в этом чемпионате.

— Выделите сильные стороны «Ротора». Хватит ли их, чтобы достойно конкурировать в Российской Премьер-лиге?

— Могу сказать по сегодняшней игре. Конечно, желание, движение и мотивация у ребят были очень хорошие. Сегодня смотрелись абсолютно достойно. Могу только похвалить команду за желание, движение и борьбу. Сегодня нам пришлось очень непросто.

— Дриусси останется в «Зените» на этот сезон?

— Он в команде, как и все остальные игроки. Все, кто заявлены в этом сезоне, имеют возможность выйти, сыграть и помочь команде. Что будет дальше, никто не знает.

— Оцените дебют Данила Кругового.

— Мне очень понравилось. Уверенно вышел, создал несколько хороших моментов, практически без ошибок сыграл. Дебют получился очень хороший.

— Почему достаточно рано заменили Азмуна и Малкома? Причина — жаркая погода или плановая ротация?

— И жаркая погода, естественно, и плотный календарь, который предстоит. Мы все время контролируем состояние футболистов в тренировочном процессе и в матчах. Если возникает необходимость кому-то сыграть больше или меньше, мы стараемся это по возможности делать.

— Оцените состояние Андрея Лунева. Есть ли информация, когда он сможет начать тренироваться?

— Пока не могу сказать, когда приступит к тренировкам в общей группе. Все идет по плану, чувствует себя хорошо, но до общей группы достаточно много времени. Говорить об этом преждевременно.

— Показалось, что по ходу первого тайма давалось много подсказок Малкому. С чем они были связаны?

— Показалось. Абсолютно ни с чем. Подсказки были адресованы абсолютно всем в зависимости от той или иной ситуации на поле.

— Понятно, что прошло всего две игры, но можете уже выделить хотя бы одну деталь, в которой оборона «Зенита» изменилась после смены Ивановича на Ловрена? Или пока их вообще нет?

— Пока делать выводы преждевременно. На протяжении более длинной дистанции и большей выборки сможем сказать, как изменились и изменились ли.

— В прошлом сезоне Дриусси не всегда играл в старте, а теперь постоянно выходит и отмечается результативными действиями. Можно сказать, что лимит сыграл на руку «Зениту»?

— Новый лимит никому не может быть на руку, мне кажется. Мы принимаем законы и правила, которые есть. Что касается Себастьяна, то с новым лимитом он, безусловно, твердый игрок стартового состава.