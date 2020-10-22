Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал, как проводил время в тюрьме.

Футболист был осужден за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

— Какие были впечатления от зоны? — вопрос Кокорину.

— Нам очень сильно повезло, что мы — медийные люди и с нами боялись что-то сделать, — сказал в интервью Peopletalk Кокорин. — Начальник колонии очень любит футбол и болеет за «Динамо». Это не значит, что мы сидели у него постоянно и говорили о «Динамо». Он просто любит спорт и позволял нам три часа в день тренироваться и играть. Было очень приятно получить много писем. Эрику Давидычу пришло в СИЗО 10 тысяч писем, а мне 6 тысяч. На Новый год сотрудник сказал, что на всех не пришло столько поздравлений, сколько одному мне. Я все читал, в день мог ответить на 300 писем. Самое неожиданное письмо? От бабушки блокадницы, которой 95 лет.