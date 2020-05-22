«Нам надо остаться в РПЛ». В «Оренбурге» объяснили, почему расстались с главным тренером

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин объяснил «СЭ», почему клуб решил не продлевать контракт с Константином Емельяновым. Под руководством этого специалиста команда провела всего три матча. Победила «Арсенал» (2:0), уступила «Сочи» (1:5) и «Спартаку» (1:3).

— У Емельянова заканчивался контракт. Это основная причина, — говорит Столыпин.

— Но ведь можно было продлить соглашение до конца этого сезона — до конца июля.

— Ну вот руководство клуба приняло такое решение. Время покажет, правильное оно или нет.

— Почему все-таки решили не продлевать контракт? Спортивные результаты или экономия?

— Понимаете, у человека заканчивается контракт. И продолжать сезон, понимая, что его не будет... Все же ясно. У нас такая ситуация. Что тут обсуждать? У человека контракт заканчивается 31 мая. Мы объявили сейчас. Что тут такого? Спортивные результаты нас тоже не устраивают. Нам надо дальше думать, как остаться в РПЛ. Одним словом, тактический и стратегический ход. Дальше будем делать выводы по окончании чемпионата. Сейчас все силы бросим на то, чтобы не покинуть премьер-лигу.

— В «Оренбурге» тоже выявлены случаи коронавируса. Не считаете, что сезон лучше не доигрывать?

— Раз так решили, мы должны подчиниться. Мы же как солдаты — готовимся без рассуждений. А дальше все возможно. (Виталий Айрапетов)