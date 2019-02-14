"Наконец-то ты закончил". Шуточное обращение Азмуна к Сесару Навасу

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун в шутку поздравил бывшего партнера по "Рубину" Сесара Наваса с завершением карьеры. Испане, которому сегодня исполнилось 39 лет, объявил об уходе из футбола.

- Наконец-то, я так давно ждал этой новости. Эта новость - большая радость и для меня, и для болельщиков. Ты закончил карьеру. Но ты любишь футбол и через год захочешь вернуться в "Рубин". А сейчас серьезно. Спасибо тебе большое, Сесар. Я очень многому у тебя научился. Ты помогал мне и на поле, и за его пределами. Я очень люблю тебя, капитан, - записал Азмун видеообращение к Навасу.

Сердар Азмун: "Спасибо тебе, Цезарь! Ты помогал мне и на поле, и за его пределами" 👋🏻#GraciasElCapitan pic.twitter.com/DF9EbDn8kN – "Рубин" Казань (@fcrk) 14 февраля 2019 г.

Азмун перешел в "Зенит" из "Рубина" этой зимой.