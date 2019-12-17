Наиль Умяров: «У «Спартака» молодая команда. Уверен, мы будем прогрессировать»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров считает, что его команда будет прогрессировать. Также он рассказал о своем дебюте в составе красно-белых.

— В марте прошлого года ты дебютировал за «Спартак», а сейчас уже выходишь с первых минут. Расскажи о впечатлениях от дебюта, насколько эмоции отличались от того, что испытываешь сейчас?

— В первом матче хотелось что-то сделать, было огромное желание. Не могу сказать, что хорошо вошел и как-то помог команде, сыграли вничью с «Зенитом» — не забили и не пропустили после моего выхода. Сейчас играю более уверенно и продуктивно. У нас молодая команда, я уверен, что мы будем прогрессировать, — сказал Умяров в интервью сайту Юношеской футбольной лиги.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел 13 матчей за первую команду «Спартака».

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