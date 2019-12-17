РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Наиль Умяров: «У «Спартака» молодая команда. Уверен, мы будем прогрессировать»

20:56
Теги:

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров считает, что его команда будет прогрессировать. Также он рассказал о своем дебюте в составе красно-белых.

— В марте прошлого года ты дебютировал за «Спартак», а сейчас уже выходишь с первых минут. Расскажи о впечатлениях от дебюта, насколько эмоции отличались от того, что испытываешь сейчас?

— В первом матче хотелось что-то сделать, было огромное желание. Не могу сказать, что хорошо вошел и как-то помог команде, сыграли вничью с «Зенитом» — не забили и не пропустили после моего выхода. Сейчас играю более уверенно и продуктивно. У нас молодая команда, я уверен, что мы будем прогрессировать, — сказал Умяров в интервью сайту Юношеской футбольной лиги.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел 13 матчей за первую команду «Спартака».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://yflrussia.ru/posts/1024884

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир