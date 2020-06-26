Наиль Умяров: «Тедеско очень старается как можно чаще использовать русский язык»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о работе с главным тренером Доменико Тедеско.

— Когда Доменико Тедеско что-то мне говорит, а Дима Крайтор переводит, я все равно стараюсь слушать главного тренера «в оригинале», — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака». — Наш переводчик работает классно, но я свободно понимаю слова тренера. Он все-таки не носитель языка с британским или американским произношением, которое трудно различать на слух.

Доменико общается с легионерами на их языке: с Жиго — на французском, с Понсе — на испанском, с другими ребятами — на английском. Он очень старается как можно чаще использовать русский язык. Иногда чем-то ему помогаем.