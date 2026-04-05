Нагорных — после поражения от «Спартака»: «Локомотив» в чемпионской гонке? Конечно»

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в 23-м туре РПЛ.

«Локомотив» находится в чемпионской гонке? Конечно. Доволен командой сегодня. Пенальти пусть разбирают специалисты», — сказал Нагорных.

Локомотив» с 44 очками идет третьим в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники дома сыграют с махачкалинским «Динамо». Матч пройдет 12 апреля.

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