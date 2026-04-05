Гендиректор «Спартака» Некрасов поздравил Федуна с юбилеем

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов после победы над «Локомотивом» (2:1) в 23-м туре РПЛ поздравил бывшего президента красно-белых Леонида Федуна.

5 апреля Федун празднует юбилей — экс-владельцу «Спартака» исполнилось 70 лет.

— Кому победу хотите посвятить? Может, господину Федуну?

— Кстати, да! Пожелаю ему здоровья и болеть за «Спартак», — сказал Некрасов.

«Спартак» (41 очко) одержал четвертую победу в пяти матчах после зимней паузы и остается на шестом месте в РПЛ. В следующем туре красно-белые 12 апреля на выезде сыграют с «Ростовом».

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