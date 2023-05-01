Шалимов прокомментировал момент с пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом»

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал эпизод с пенальти в ворота «Крыльев Советов» на 14-й минуте матча 25-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:5).

«Гол самарцев — наигранная история, еще с тех времен, когда в команде был Сергеев. По судейству — не понял, какие вопросы по пенальти. Наступы уже год как судятся именно как нарушение правил. И тут вопрос к Бейлу, нарушавшему правила. Не надо в штрафной идти в такой отбор, перекрывай направление передачи. Раньше такая же история была с динамовцем Нгамале в Питере. А дальше, после удаления Бейла, задачей было уже не пропустить пять-шесть мячей. Ситуация у Самары тяжелая: и засудили в игре в Нижнем, и теперь под «Зенит» попали. Команда, на мой взгляд, эмоциональная чересчур. Когда на кураже, это хорошо, но порой это приводит к нервозности и ошибкам», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 61 очко. «Крылья Советов» занимают 12-ю строчку с 25 баллами.