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Шалимов прокомментировал момент с пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом»

Алина Савинова
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл.
Гленн Бейл.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал эпизод с пенальти в ворота «Крыльев Советов» на 14-й минуте матча 25-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:5).

«Гол самарцев — наигранная история, еще с тех времен, когда в команде был Сергеев. По судейству — не понял, какие вопросы по пенальти. Наступы уже год как судятся именно как нарушение правил. И тут вопрос к Бейлу, нарушавшему правила. Не надо в штрафной идти в такой отбор, перекрывай направление передачи. Раньше такая же история была с динамовцем Нгамале в Питере. А дальше, после удаления Бейла, задачей было уже не пропустить пять-шесть мячей. Ситуация у Самары тяжелая: и засудили в игре в Нижнем, и теперь под «Зенит» попали. Команда, на мой взгляд, эмоциональная чересчур. Когда на кураже, это хорошо, но порой это приводит к нервозности и ошибкам», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 61 очко. «Крылья Советов» занимают 12-ю строчку с 25 баллами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shalimov-otsenil-moment-s-penal-ti-v-vorota-kry-l-ev-sovetov-v-matche-s-zenitom/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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